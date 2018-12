”La AVH am adus toată experienţa mea acumulată de-a lungul anilor ca jucător profesionist. Am vrut să avem un concept unic în România care să ofere tinerilor sportivi un pachet de antrenament complet: pregătire fizică, tehnico-tactică, mental coaching şi emoţional coaching”, a declarat Victor Hănescu.

Anul 2018 a fost o experienţă senzaţională pentru echipa de la Academia Victor Hănescu, unde au venit mulţi sportivi să se antreneze, inclusiv din străinătate care au ales AVH pe termen lung.

”Alături de sponsorii noştri, am lansat o campanie de susţinere a tinerilor sportivi prin oferirea... citeste mai mult

azi, 08:11 in Sport, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in