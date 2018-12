Mos Craciun a ajuns deja la micii inotatori

Printre filmele ce pot vi vizionate săptămâna următoare se numără: Santa & Cie, Robin Hood, Mortal Engines, The Nutcracker and the Four Realms. Comedia Santa & Cie (Moș Crăciun în misiune) este în regia lui Alain Chabat şi îi are în rol...

Botosaneanul, 29 Noiembrie 2018