Olimpiu Morutan (19 ani) are motive de fericire si atunci cand vine vorba de viata extrasportiva. Daca la fotbal a inceput sa revina la forma care l-a convins pe Becali sa-l cumpere de la Botosani, Morutan are succes si pe plan personal. Tanarul mijlocas traieste o poveste de dragoste cu o tanara din Cluj.



Olimpiu Morutan are o relatie cu o tanara clujeanca, studenta la Facultatea de Drept a Universitatii Babes Bolyai relatează Sport. Pustiul FCSB-ului a postat o fotografie cu iubita sa, iar Mihai Stoica i-a comentat imediat.

"Ti-a dat like fostul roommate, treaba buna", a scris MM

