Olimpiu Moruțan, transferat de FCSB de la FC Botoşani, a fost singura noutate la reunirea lotului „roş-albaştrilor”. Fostul decar al lui Costel Enache s-a arătat extrem de încrezător în şansele pe care le are la FCSB şi a dat asigurări că se va impune în echipa lui Nicolae Dică în ciuda concurenţei puternice.

Mijlocaşul adus de la Botoşani nu a apucat încă să discute cu tehnicianul Nicolae Dică, dar spune că a fost primit foarte bine de colegi şi ştie ce are de făcut pentru a deveni titular. „Mă bucur că am ajuns cu bine aici. M-au primit foarte bine şi mă bucur pentru treaba asta. Sper să facem un...