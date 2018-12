Cătălin Moroşanu a anunţat că a acceptat condiţiile puse de Daniel Ghita şi cea mai aşteaptă luptă din România paote avea loc în scurt timp. Acum, managerii celor două tabere vor sta la masa negocierilor şi meciul s-ar putea desfăşura într-o gală neutră.

"In sfârşit, a răspuns Morosanu la provocarea mea!

Cu drame şi minciuni, dar măcar ai acceptat sa lupţi! Sa speram ca nu ne minţi!

Eu te am provocat, nu tu pe mine!

Eu am cerut ora şi data! Ca sa rămânem la adevăr...

Managerii mei vor sta la masa cu managerii... citeste mai mult

