Premieră: Este primul an după 1990 în care avem sub 100.000 de absolvenți cu diplomă de bacalaureat Președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, Sorin Cîmpeanu, a declarat, marți, la Galați, că anul acesta vor fi sub 100.000 de...

Observator de Covasna, 9 August 2016