“Mormintele” Braicar s-au deschis in mers / Un calator a cazut din autobuz

Ieri dimineata usile unui autobuz din Braila s-au deschis in timpul mersului, iar un barbat a cazut din vehicul. Intamplarea s-a petrecut intr-un autobuz ce circula pe linia 4, in momentul in care soferul a luat o curba in zona Colegiului “Balcescu”. Din fericire, conducatorul auto nu avea viteza si barbatul s-ar fi ridicat in urma cazaturii si ar fi plecat pe picioarele lui, dar ulterior acesta a fi mers la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Braila.Potrivit unor surse, incidentul ar fi fost cauzat de starea tehnica defectuoasa a autobuzului, masina fiind una veche.

Directorul Braicar, Cornel Sandulescu, a declarat ca incidentul s-a produs din cauza unei... citeste mai mult