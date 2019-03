Producătorul de nișă a expus noul Plus Six în cadrul salonului Auto de la Geneva. Modelul constructorului britanic primește o arhitectură nouă fabricată din aluminiu și mult mai rigidă. Totodată, britanicii spun că arhitectura CX-Generation integrează și o ramă din lemn de frasin, însă utilizarea acestui material nu afectează masa totală a structurii (100 de kilograme). Prin utilizarea acestei platforme, ampatamentul a crescut cu 20 mm comparativ cu valoarea oferită de Plus 8, în timp ce spațiul disponibil pentru cei doi ocupanți este și el mai generos cu 20 de centimetri.... citeste mai mult

