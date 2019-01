MORENARUL IVAN NU SE TEME DE ANGLIA!

Andrei Ivan are încredere în forţele sale. În 2019 e gata să pună umărul pentru „tricolorii” mici la Campionatul European, dar şi în preliminariile echipei mari.

Ivan are planuri mari în 2019, după ce a jucat, până la 22 de ani, atât la naţionala mare, cât şi sub comanda lui Mirel Rădoi.

Atacantul român a marcat o dată în preliminarii la tineret si nu vrea să rateze turneul final. România e în grupă cu Franţa, Croaţia şi Anglia. „Tricolorii” mici au pierdut cu 1-2 amicalul cu englezii, la Wolverhampton.

„O grupă foarte grea, dar cu Anglia am jucat iarna trecută şi nu a fost aşa de greu, au echipă foarte bună, dar nu au...

