MORENARUL ANDREI IVAN A SEMNAT CU RAPID VIENA

Vârful dâmboviţean, sub contract cu ruşii de la FC Krasnodar, a fost împrumutat pentru un sezon la Rapid Viena (Austria). Andrei Ivan este primul român din istoria clubului austriac şi va purta numărul 97.

„Am vrut o schimbare după sezonul dificil din Rusia. Vreau să joc constant, am nevoie de meciuri în picioare. Am primit recomandări bune despre Rapid şi sunt extrem de fericit că negocierile s-au concretizat. Abia aştept să joc pe un astfel de stadion şi în faţa unor fani speciali”, a declarat Ivan după ce a efectuat vizita medicală.

„Andrei Ivan este un atacant versatil, extrem de talentat, şi sunt sunt că va creşte enorm sub comanda...

