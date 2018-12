Moon Hotel Kabul - 2D

Perioada: 24 decembrie

Ora: 20,00

• Regia: Anca Damian

• Cu: Florin Piersic Jr., Ofelia Popii, Adrian Titieni

• Gen film: Drama

• Durata : 90 minute

• Premiera in Romania: 30.11.2018

Un cinic jurnalist de investigatie combina abil adevarul cu fictiunea in reportajele sale. Vine insa o zi cand ceva similar se intampla in propria lui viata. Filmul pune intrebari despre adevar, dragoste si pretul pe care decidem sa-l platim pentru ele.

