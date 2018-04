Articol de — Theodor Jumătate Luni, 23 Aprilie, 11:08

Liverpool și AS Roma joacă marți de la ora 21:45 în turul semifinalelor UEFA Chamapions League. Mohamed Salah, egipteanul în vârstă de 25 de ani, și-a găsit clubul potrivit la Liverpool. Iar Liverpool a descoperit jucătorul ideal, lăsat prea ușor să plece de AS Roma.

Mohamed Salah e jucătorul în jurul căruia se învârte totul în această semifinală. Iar Roma ar putea regreta că a renunțat atât de ușor la miraculosul egiptean. La niciun an de când s-a despărțit de el, "faraonul" înfruntă Cetatea Eternă, amenințând să o ardă cu torța Liverpool.

