Standard Oil and Co., American Telephone şi Telegraph Co. au fost giganţii tehnologici ai vremii lor, dominând cu mai mult de 80% pieţele aferente. Giganţii din IT de astăzi sunt la fel de prezenţi, dacă nu chiar mai mult, scrie The Wall Street Journal.

Google al Alphabet Inc. deţine 89% din căutările pe internet, 95% din adulţii de pe internet folosesc Facebook şi 75% din vânzările de cărţi pe internet sunt făcute prin Amazon.

Google şi Apple Inc. furnizează 99% din sistemele de operare folosite pe smartphone-uri, în timp ce Apple şi Microsoft Corp. oferă 95% din sistemele... citeste mai mult