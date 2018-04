Deputaţii au aprobat, miercuri, un proiect de lege care prevede trecerea Monitorului Oficial sub autoritatea Camerei Deputaţilor, după ce, în 2012, Guvernul condus de Victor Ponta a decis trecerea acestei regii autonome în subordinea SGG.

"Regia autonomă Monitorul Oficial se organizează ca regie autonomă sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Editorul Monitorului Oficial este Camera Deputaţilor. Actele care se publică în Monitorul Oficial, partea întâi şi partea a doua, se înaintează secretarului general al Camerei Deputaţilor în copie certificate de către autorităţile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locţiitorului său. Secretarul... citeste mai mult