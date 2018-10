Faţă de acceleratoarele clasice în care se lucrează împreună cu un start-up timp de trei luni, Orange Fab caută să identifice start-up-urile cu care să colaboreze pe termen lung.,Până acum am lucrat cu şase echipe, iar acum avem patru echipe noi din zona infrastructură, energie, tehnologie. a spus Monica Obogeanu, reprezentant Orange Fab; Innovation Programs Manager, How to Web, prezentă în cadrul evenimentului ZF Digital Summit 18.

acum 36 min. in IT&C