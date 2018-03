Începând cu Indian Wells, Monica o va avea alaturi pe Andrea Sestini Hlavackova din Cehia, ocupanta locului 6 în clasamentul WTA la dublu. Monica Niculescu şi-a dorit să joace alături de Hlavackova încă de la finalul anului trecut, dar jucătoarea din Cehia avea, la acel moment, o altă partenera. Imediat dupa "despartire", Hlavackova a contactat-o pe Monica, iar cele doua jucatoare au pus la punct o noua colaborare.

