Monedele virtuale iau amploare: Insulele Marshall isi lanseaza propria critomoneda Piata monedelor virtuale este in plina ascesiune, fiind un domeniu adoptat de tot mai multe institutii sau chiar state din lumea intreaga. In acest sens, si Insulele Marshall au anuntat ca vor intra joc, lansandu-si propria criptomoneda, "The Sovereign".

In aceasta saptamana, membrii Parlamentului Insulelor Marshall au votat proiectul de lege care reglementeaza moneda virtuala The Sovereign, iar un consiliu are cateva... citeste mai mult