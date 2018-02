Moneda virtuala Bitcoin a scazut sub pragul de 8.500 de dolari Fluctuatia monedelor virtuale este vizibila din ce in ce mai mult in ultima perioada. Acest lucru pune pe ganduri populatia din intreaga lume. La inceputul acestei luni, Bitcoin-ul a scazut cu 12%, ajungand sub pragul de 8.500 de dolari, o scadere enorma fata de maximele apropiate de 20.000 de dolari atinse chiar in ultima luna a anului 2017.

Aceasta scadere nu este deloc intamplatoare. Ea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor.

