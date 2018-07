“Mondialu’ ” din fața televizorului…

Ziua în care s-au dezumflat Baloanele de Aur! Așa am gândit și am și postat pe facebook imediat după ce Portugalia lui CR7 a părăsit Mondialul. În aceeași zi de sâmbătă, cu câteva ore mai devreme și starul Argentinei, Messi, era trimis acasă din optimi de impresionanta trupă a Franței.

Baloanele de Aur ale ultimilor ani, jucătorii în jurul cărora ai impresia că se învârte planeta fotbal, părăsesc Mondialul și ratează șansa de a se duela direct în sferturi într-un mult dorit Portugalia-Argentina.

E totuși o mică-mare diferență între cei doi la acest Mondial…Cu un plus de atitudine , dorință și...