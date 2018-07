Momentul zero

„Moment zero în anul centenar este un moment potrivit pentru toată lumea, pentru că în acel moment zero poate se vor putea spune multe lucruri, care poate astăzi nu se pot spune. Asta e părerea mea, separat de cea de consilier de stat” – declara, zilele trecute, Darius Vâlcov, întrebat dacă Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență privind aministierea și grațierea unor fapte penale.

Venind din partea cuiva care are probleme serioase cu legea, opinia lui Vâlcov este de înțeles. Și asta pentru că Darius Vâlcov, consilier de stat în aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dăncilă, a fost condamnat în primă instanță la opt ani de închisoare pentru trafic de influență, spălare de... citeste mai mult