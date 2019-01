Are 26 de ani, l-a crescut singură, iar acum e forțată să-i spună băiețelului său de șase ani că "mami o să moară". Suferă de cancer în stadiu terminat, iar medicii au anunțat-o să se pregătească de ce e mai rău, căci nu mai are mult timp de trăit.

O formă agresivă de cancer a ținut-o pe Naomi Knighton prin spitale. A fost diagnosticată cu o formă rară de leucemie încă de când era adolescentă, dar, în ciuda a două transplanturi de măduvă osoasă, cancerul "foarte agresiv" a devenit acum netratabil.

Nu știe cât mai are de trăit, dar doctorii i-au spus să se "pregătească pentru ce e mai rău". Sfâșiată de durere, Naomi a decis că... citeste mai mult

