Pasagerii unui zbor de la Las Vegas la Tampa, în SUA, au avut parte de momente de coșmar. Oamenii au văzut cum unul dintre motoarele aeronavei s-a dezintegrat în aer.

Deși era vorba despre o situație periculoasă, cei care se aflau la bord au filmat momentul. În imagini se poate vedea cum motorul se dezintegrează, la câteva sute de metri deasupra deșertului.

Piloții au întors avionul în siguranță pe aeroportul din Las Vegas.

Unii pasageri s-au speriat atât de tare încât au trimis mesaje de „rămas bun” rudelor, potrivit The Sun.



SCARY FLIGHT. Not what you want to see when traveling on #Frontier Airlines from Las Vegas to Tampa this morning.

