Momentul ideal pentru a concepe un copil

Daca va programati un bebelus, iata cateva reguli generale de care ar trebui sa tineti seama. Inainte de sarcina 1. In dieta zilnica, nu ezitati sa utilizati pana la 30% grasimi bune, adica ulei de masline, ulei de in, seminte de in, susan, nuci. Fara...

Antena 3, 5 Iunie 2016