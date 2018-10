Simona Halep a avut un US Open de coşmar în ultimele două sezoane. În 2017, a ieşit în primul tur după un duel cu Maria Şarapova, pentru ca în 2018 să piardă în aceeaşi fază cu Kaia Kanepi.

Eşecul din 2017 a avut însă şi părţi bune, după cum a dezvăluit antrenorul ei, Darren Cahill, pentru revista „Raquet“. Potrivit Digi Sport, australianul a insistat că, după eliminarea din 2017 la US Open, Simona a înţeles că trebuie să progreseze în mai multe privinţe.

Ce a spus Darren Cahill?

*Înfrângerea de anul trecut de la US Open a învăţat-o cel mai mult despre jocul ei. Pentru că a evoluat bine şi, totuşi, a pierdut. De obicei, când joacă bine, câştigă. Atunci şi-a pus multe întrebări. ... citeste mai mult

