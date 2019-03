Ziua de nastere iti poate revela si sfarsitul. In functie de planeta care iti guverneaza existenta, ziua saptamanii in care te-ai nascut iti poate furniza anumite informatii despre bolile si tipul mortii spre care esti predispusa.

Daca te-ai nascut LUNI – Neptun iti guverneaza sfarsitul

Neptun este cel care influenteaza decisiv viata si sfarsitul celor nascuti luni. Aceasta planeta este asociata de obicei sfarsiturilor asupra carora planeaza incertitudinea, elementul ‘neasteptat’, necunoscutul si enigma. Moartea multora dintre cei nascuti luni sta sub semnul misterului, iar cauzele reale ale mortii lor vor fi descoperite cu greu, tarziu, in circumstante dubioase. Neptun este... citeste mai mult

acum 31 min. in Life, Vizualizari: 11 , Sursa: Antena 3 in