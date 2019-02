Când rândunica cântă înainte de revărsarea zorilor în faţa casei e semn de mare noroc. Boala de ochi se vindecă spălându‑te cu apa în care şi‑a spălat preotul mânele, după săvârşirea sfintei liturghii, sau cu apă dintr‑o apă curgătoare luată în Vinerea Paştelui, sau în oricare zi, dar înainte de răsăritul soarelui.

Când răsare soarele frumos, are să fie vreme bună în acea zi. Când răsare soarele în nouri, toată ziua are să fie vreme rea. Dacă cerul e senin când răsare soarele, dar îndată intră în nor soarele, e semn de ploaie, şi încă în ziua aceea până la amiazi are să ploaie. Când cerul e senin dimineaţă, la răsărit, are să bată vânt. Când soarele răsare roşu, se... citeste mai mult