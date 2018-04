Luni, 02 Aprilie, 15:17

După medalia de aur cucerită la Cupa Mondială de la Atena, Bianca Pascu a câștigat medalia de bronz la etapa de Grand Prix-ul de la Seul.

Pentru românca Bianca Pascu, 29 de ani, competiția a fost una cu probleme, sabrera trecând prin momente dificile. În sferturile competiției, în meciul contra chinezoaicei Shao Yaqi, 15-14, Pascu a fost rănită de sabia adversarei.

"La un moment dat, arma ei a intrat pe sub mască, atingându-ma în zona gâtului, A ajuns până în zona urechii. Am umplut planșa e sânge. Am strâns din dinți și am... citeste mai mult