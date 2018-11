În cadrul conferinţei de presă, vicepreşedintele Feld Entertainment, Steven Armstrong a prezentat ce înseamnă producţia unui spectacol de o asemenea amploare înaintea premierei Disney On Ice la Bucureşti din februarie 2019.

’’Disney On Ice - Reach For The Stars este un adevărat show al recordurilor: 200 de costume, 60 de patinatori de talie mondială şi peste 300 de lumini, mai mult de 180 de obiecte de recuzită şi zeci de personaje Disney din patru poveşti fantastice – acestea sunt doar câteva dintre cifrele unui spectacol magic.’’

În aplauzele celor prezenţi, Mickey şi-a făcut intrarea şi a dansat pe celebrul Mickey... citeste mai mult

