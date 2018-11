La doar câteva ore după ce a fost făcut public acordul asupra Brexit ale Marii Britanii, o serie de demisii au avut loc în guvernul condus de Theresa May, iar cel mai dramatic efect este prăbușirea lirei sterline.

Lira a scăzut faţă de dolar şi s-a îndreptat spre cea mai mare scădere din an în raport cu euro după ce ministrul pentru Brexit , Dominic Raab şi alţi demnitari au demisionat în semn de protest împotriva planului.

Traderii se tem acum că însăşi poziţia prim-ministrului May este ameninţată.... citeste mai mult

azi, 18:48 in Externe, Vizualizari: 30 , Sursa: A1 in