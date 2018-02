Jocurile Olimpice de Iarnă au început la PyeongChang, Coreea de Sud, printr-o ceremonie de deschidere grandioasă, transmisă în direct la TVR1 și TVR HD. Ediţia a XXIII-a a Jocurilor Olimpice de iarnă, care are loc în perioada 9-25 februarie, a fost declarată deschisă oficial de către preşedintele Republicii Coreea, Moon Jae-in.

Sportivii din cele două Corei au defilat sub același steag Evenimentul a fost marcat de un moment istoric: delegația Coreei de Nord și cea a Coreei de Sud au defilat împreună, sub același steag, cel al Peninsulei Coreene.

De altfel, această ediție a Jocurilor Olimpice este marcată de o... citeste mai mult

