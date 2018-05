Participarea formaţiei feminine SCM Craiova în finala Cupei EHF la handbal reprezintă un moment istoric pentru handbalul românesc, iar echipa este îndreptăţită să câştige trofeul, pentru că a muncit foarte mult, a afirmat antrenorul George Burcea.

În manşa întâi a finalei, SCM Craiova a fost învinsă în deplasare de formaţia norvegiană Vipers Kristiansand, cu scorul de 26-22 (12-10), sâmbătă. „Este un moment istoric pentru handbalul românesc. Din punct de vedere al jocului, consider că am fost şi la primul joc pregătiţi. Din păcate, se pare că nu am reuşit să le conving, după... citeste mai mult

azi, 14:30 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Azi in