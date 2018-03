Simona Halep a vizitat sediul central al noului său sponsor, Nike, înainte de competiția de la Indian Wells.

Simona s-a aflat la Nike împreună cu antrenorul ei, Darren Cahill, unde cei doi au petrecut mai multe ore.

Cahill a postat pe contul său de Instagram un filmuleț unde se vede cum joacă ping-pong împreună cu Simona.

Pffft whatever @simonahalep ? #NikeWHQ

A post shared by Darren Cahill (@dc10s) on Mar 1, 2018 at 12:26pm PST

