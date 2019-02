Moment impresionant pentru Meghan Markle! Bebelușul regal a mișcat. Reacția Ducesei - VIDEO

Meghan Markle, ducesa de Sussex, se bucură de clipe emoționante. Bebelușul a mișcat în timpul unui eveniment la care Meghan a participat alături de soțul ei, Prințul Harry.

Momentul special a fost surprins de camerele de luat vederi, în timp ce Ducii de Sussex se aflau în vizită la Teatrul Old Vic, din Bristol.

La sfârșitul lunii aprilie, ducii de Sussex vor deveni părinți pentru prima oară.

Iată momentul în care bebelușul a mișcat!



