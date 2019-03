Moment halucinant la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătorul din dosarul Microsoft a anunțat sala de judecată că a primit un plic galben de la DNA pe care scria ”confidențial pentru completul de judecata”.

Judecatorul a întrebat avocații ce ar trebui să facă cu el.

Judecătorul Ştefan Pistol: "Domnilor avocaţi, trebuie să vă aduc la cunoştinţă o împrejurare pe care o consider incident procedural. Am primit de la DNA un plic, nu ştim ce conţine, dar care are menţiunea 'confidenţial... citeste mai mult

