Moment emoţionant la primul meci al primei echipe a lui Leicester în Premier League, după tragedia în urma căreia patronul echipei, Vichai Srivaddhanaprabha şi-a pierdut viaţa, după ce elicopterul său personal s-a prăbuşit.

Atât fanii lui Leicester, cât şi fanii lui Cardiff City au respectat cu stricteţe momentul de reculegere, nu înainte ca un membru din staff-ul fostei campioane să amplaseze pe gazon o coroană de flori. Tot staff-ul celor de la Leicester a venit la centrul terenului pentru momentul de reculegere.

Emotional scenes ahead of Cardiff vs Leicester as players and fans from both clubs paid... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Pro Sport in