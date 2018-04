‘Astãzi (ieri, n.r.), Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) a organizat un eveniment pentru informarea – constientizarea factorilor interesati (angajatori, persoane desemnate, servicii externe, sindicate, patronate etc). Cu aceastã ocazie, s-a pãstrat un moment de reculegere pentru victimele accidentelor de muncã si ale bolilor profesionale’, a spus Aniela Adimi, sef adjunct SSM din cadrul ITM Vaslui. În fiecare an pe 28 aprilie, Organizatia Mondialã a Muncii sãrbãtoreste Ziua Internationalã a Securitãtii si Sãnãtãtii in Muncã. În acest an, Ziua Internationalã a Securitãtii si Sãnãtãtii in Muncã (28 aprilie) si Ziua Mondialã impotriva Muncii... citeste mai mult