Valentin Mihăilă a fost protagonistul unui moment de coșmar la Iași. Mijlocașul de 18 ani al craiovenilor a ajuns la spital după ce Laurențiu Rus l-a lovit în gât, chiar sub ochii colegilor.

„Ce am văzut pe teren azi sper să nu mai văd niciodată. Am înţeles că Mihăilă este bine, sunt bucuros că nu a fost vorba de ceva grav până la urmă”, a explicat Mitriţă.

Mateiu îl scuză pe Rus și e sigur că fundașul ieșenilor nu a făcut intenționat, deși mai are antecedente de acest fel de-a lungul carierei. „Mihăilă este ok, o să vină cu noi la întoarcere. Eu nu am văzut faza, dar sunt... citeste mai mult

