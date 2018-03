Magistratii belgieni au condamnat, miercuri, 11 cetateni romani la cate un an si jumatate de inchisoare. Romanii au furat, in 2007, mai multe masini de lux de pe aeroportul din Bruxelles, relateaza 7sur7. Acuzatii ajungeau in Belgia cu avionul....

Observator de Constanta, 22 Septembrie 2011