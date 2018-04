Marti, 03 Aprilie, 20:39

Eroul lui Dinamo din victoria cu Botoșani, scor 1-0, a simțit că va înscrie în deplasarea de azi. Robert Moldoveanu a recunoscut ce a discutat cu unul dintre colegii săi înainte de a intra pe teren.

"Sunt bucuros că am marcat și că am ajutat echipa să ia cele 3 puncte. I-am spus lui Mihai Popescu că voi intra și voi da golul victoriei chiar dacă jucam în 10 oameni.

Am trecut cu greu peste momentul de la națională, sper să nu mai trăiesc niciodată acele momente. Am avut și meciul cu Juventus, pe care l-am pierdut. Credem că a fost doar un accident", a zis Moldoveanu la Look TV.

"Ne pare rău că am pierdut, puteam trece peste ei. Am avut o șansă... citeste mai mult

