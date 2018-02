MOL Romania a deschis in Bucuresti prima statie de incarcare pentru masini electrice MOL Romania a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul benzinariei din zona Nicolae Caramfil din Bucuresti. Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50 kW, statia fiind astfel compatibila cu orice tip de autovehicule vandut in Europa si Asia, electric sau hybrid.

In cadrul statiei pot fi alimentate simultan 2 masini, in functie de model, bateria unui autovehicul... citeste mai mult

azi, 10:31 in Auto, Vizualizari: 68 , Sursa: Manager in