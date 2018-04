Omul de afaceri Mohammad Murad, unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din tara, are in plan investitii de 30 mil. EUR in turism pentru anul acesta si 2019. Ptronul lanțului Phorenicia a luat in concesiune pe 15 ani hotelul Lido de pe bulevardul Gheorghe Magheru din București de la familia Angelescu, unitatea de cazare traversând un proces de modernizare.

„În iunie vom finaliza renovarea hotelului Lido, care va avea 120 de camere pe tematică culturală din 1930. Investiția se va ridica la 5 milioane de euro în această primă etapă. Va fi...

