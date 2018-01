Modul inedit in care un tanar si-a cerut iubita in casatorie/ VIDEO Un tanar din SUA, elev la o scoala de piloti de aviatie, s-a ridicat la inaltime, la propriu, pentru a-si cere in casatorie iubita intr-un mod inedit, informeaza The Telegraph.

Sursa foto: pixabay.com International Printr-o calatorie pe calea aerului si un mesaj gigantic ''Marita-te cu mine'' scris in zapada, Gavin Becker a cerut-o in casatorie pe iubita sa, Olivia Toft, la 7 ianuarie, in zona lacului Eighth Crow Wing din Minnesota.

Elevul la Scoala de pilotaj a Universitatii din Dakota de Nord (UND) a apelat... citeste mai mult

azi, 01:23 in Externe, Vizualizari: 23 , Sursa: 9am in