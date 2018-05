Modul in care calatorim, ar putea fi schimbat chiar de un roman. Proiectul a avut deja succes in strainatate „Dare to Dream” este cel mai nou concept in domeniul calatoriilor. Practic, sunt puse impreuna doua elemente, un iaht si un dirijabil. Conceputul ii apartine lui George Lucian, si ar putea revolutiona modul in care calatorim.

CNN a realizat un reportaj despre conceptul romanului care traieste acum in Monaco. In presa internationala este dezbatut deja design-ul iahtului lui George. Acest proiect ar putea deveni realitate in viitorul apropiat.

George Lucian s-a nascut la Oradea. Mama sa, Florina Faur este avocat, iar tatal sau, Ioan... citeste mai mult