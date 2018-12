Croatul Luka Modric, câştigător al Balonului de Aur 2018, a fost recompensat după un an ''minunat'' pe care l-a avut, a declarat antrenorul său de la Real Madrid, Santiago Solari.

"Este anul lui, reflectoarele trebuiau să fie pe el şi pe ceea ce a realizat. A avut un an minunat, a oferit totul pentru Real Madrid şi pentru naţionala sa", a declarat tehnicianul argentinian într-o conferinţă de presă.

"În plus, acest premiu i-a fost acordat într-un moment de maturitate în cariera sa. Mi se pare...

