Modificari temporare in circulatia unor trenuri

CFR Calatori Galati informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara intre statiile C.A. Rosetti – Faurei si Mizil – Sahateni, urmatoarele trenuri vor avea o durata de parcurs mai mare cu aproximativ 15 minute, astfel:

In perioada 03 – 07 septembrie si in data de 10 septembrie 2018

• IR 1574 Galati – Bucuresti Nord

• IR 1573 Bucuresti Nord – Galati

• R 8201 Buzau – Constanta

• R 8202 Constanta – Buzau

• R 5106 Galati – Adjud

In perioadele... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Info Braila in