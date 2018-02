Modificari importante aduse legislatiei platilor din agricultura

In Sedinta de Guvern din 15 februarie 2018 a fost aprobata o ordonanta de urgenta care transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si totodata aduce unele clarificari prevederilor existente. Modificarile si clarificarile aduse au implicatii asupra cererilor unice de plata aferente anului 2018, care se depun incepand cu data de 1 martie.

Aceste modificari vizeaza simplificarea normelor aplicabile masurilor de ecologizare aferente platii pentru inverzire, cresterea flexibilitatii aplicarii sprijinului cuplat, sens in care se prevede ca modalitatea de aplicare a... citeste mai mult