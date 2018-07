Modificarea legislatiei privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura

In Sedinta Guvernului din 5 iulie 2018 a fost adoptata Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura ce reglementeaza cadrul juridic al infiintarii si desfasurarii activitatii societatilor agricole.

In vederea transformarii societatilor agricole in formele societare reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990 a fost promovata Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere