Institutia Prefectului-judetul Vaslui, prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) Vaslui, anuntã cã incepand de astãzi, 20 iulie 2018, vor intra in vigoare modificãrile Legii nr. 248/2005, referitoare la regimul liberei circulatii a cetãtenilor romani in strãinãtate, aprobate prin Legea nr. 133/18.06.2018. Astfel, pasaportul simplu temporar se elibereazã in termenul legal prevãzut pentru eliberarea pasaportului simplu electronic, sau, in situatii obiective, in termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii. Aceste situatii trebuie... citeste mai mult