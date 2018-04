Emil Bordeianu Potrivit declaratiei sale de avere, seful Vamii Albita, Emil Bordeianu, detine un teren intravilan in Husi, in suprafata de 1900 mp, dobandit in 2007, care figureaza ca donatie, pe numele sau si al sotiei sale, Paula Bordeianu. De...

Buna ziua Iasi, 21 Februarie 2011