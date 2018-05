Ultimul lucru pe care îl faci înainte de culcare are un impact considerabil asupra stării pe care o vei avea a doua zi și asupra nivelului de energie.

Oamenii de succes înțeleg că succesul lor începe și se termina cu starea fizică și mentală, care depinde de cele mai multe ori de cât de mult ai dormit.

Bill Gates citește timp de o oră - El reușește să citească câte o carte în fiecare săptămână și are, de asemenea, o listă de cărți despre care crede că toată lumea ar trebui să le citească.

Oprah Winfrey meditează - .Are chiar și o aplicație de meditație proprie.

Elon Musk se ține pe multă cofeină - În prezent, el încearcă să nu consume cofeină timp de șase... citeste mai mult